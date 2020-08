Bartomeu:”Se Messi rimane mi dimetto”

Il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, sarebbe pronto a dimettersi se Leo Messi resta in blaugrana. Secondo l’emittente spagnola TV3 sarebbe questa la contromossa del n.1 blaugrana, indicato come il responsabile della decisione dell’argentino di lasciare Barcellona.

Secondo l’emittente, però,Bartomeu avrebbe posto una condizione per lasciare immediatamente la presidenza: Leo Messi deve uscire pubblicamente e confermare che il presidente è il problema principale per cui ha deciso di lasciare il club. Se ciò avvenisse, Bartomeu si dimetterebbe ma non il consiglio che continuerebbe a guidare il club fino alle elezioni, con un presidente ad interim.

Bartomeu sarebbe disposto a dimettersi fintanto che sarà garantita la continuità di Leo Messi nel progetto, cosa che oggi sembra molto complicata perché, secondo fonti del suo entourage, il problema va ben oltre un presidente, ma ha radici molto più profonde, non sentendosi partecipe del progetto del nuovo allenatore. (ANSA).