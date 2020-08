Auriemma:” Mi spiace per Milik ma non giocherà con Ronaldo”

Le parole di Raffaele Auriemma su quel che sarà il destino di Milik:

“Mi spiace che per Milik le cose non stiano andando per come se le fosse immaginate. Con molta probabilità non giocherà con Ronaldo visto che i bianconeri hanno virato su Dzeko come prima punta.Andrea Pirlo ha scelto il bosniaco.Per Milik il suo futuro adesso sarà da tutt’altra parte”.