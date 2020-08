Arsenal in pressing per l’ex azzurro Diawara: operazione da 30 milioni

La Roma, si sa, deve risanare un bilancio lacunoso. E’ attivissima sul mercato sia per mettere a posto i conti, sia per dare al tecnico Fonseca la possibilità di riordinare la propria squadra. Il rischio di perdere qualche pedina, però, appare inevitabile. Chi potrebbe ritrovarsi lontano da Trigoria è l’ex azzurro Diawara. L’Arsenal, infatti, insiste per avere il centrocampista e il suo futuro potrebbe davvero essere in Premier League. Il còlub inglese aveva già sondato il terreno nelle scorse settimane, ma poi sembrava non se ne facesse più niente. Stando invece a quanto si legge stamattina su Il Corriere dello Sport, i Gunners sarebbero tornati alla carica e sono pronti a chiudere. Il club inglese ha deciso di non pagare la clausola rescissoria da 45 milioni di euro per liberare Thomas Partey dell’Atletico Madrid, e adesso studiano il piano B, che riguarda appunto Diawara. L’Arsenal sarebbe disposto a mettere sul piatto della bilancia circa 30 milioni di euro, ma non disdegnerebbe uno scambio con Torreira.