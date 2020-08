Alvino: “Qualcuno pensa che il Napoli abbia le pezze sul sederino, ma pensa male”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito del club azzurro: “Quali sono i calciatori da acquistare per confermare un posizionamento da Champions League? La parola d’ordine è vendere, l’ho già detto: è chiaro, il mercato del Napoli adesso si ferma ed il motivo è semplice, perché hai troppi uomini in organico”.

“Economicamente parlando, sono fantasiose le ipotesi di chi sostiene che Aurelio De Larentiis non voglia spendere, tant’è che il Napoli ha speso qualcosa come 330 milioni nell’ultimo anno, a fronte di un incasso di poco più di un centinaio, il che ci porta ad un saldo in negativo di 200 milioni. Il Napoli ha potuto permetterselo perché ha una solidità senza eguali in Italia. Il Napoli ha giocatori appetiti, sono di proprietà del Napoli e senza clausola. Il pallino del gioco, insomma, è nelle mani del Napoli. Qualcuno pensa che il Napoli abbia le pezze sul sederino, che debba vendere per ripianare i debiti; ma pensa male, perché il Napoli ha la forza di trattenere i migliori”.