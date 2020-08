A pranzo con Raiola: il menu di ADL prevede…Bernardeschi

Arriva Mino Raiola a Castel di Sangro e pranza con il presidente. Non senza la curiosità di tutto l’ambiente. Parla dei suoi assistiti, quelli già in azzurro, e di Bernardeschi, bianconero coinvolto nell’ affare Milik. L’esterno della Juventus, come si legge da più parti, ha qualche dubbio,l forse più di uno, ad accettare il trasferimento a Napoli ed il suo agente sta provando a fugarli. Sponsor, soldi, ambizioni, diritti di immagine…Raiola è all’ opera. Ovviamente, allo stesso tavolo, si è parlato di Manolas e del suo primo anno azzurro e di Lozano, la cui partenza non appare affatto scontata, anzi. Il messicano, come detto da Giuntoli, è destinato alla permanenza in azzurro.

Fonte: CdS