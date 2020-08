Uno Zielinski felice sceglie Napoli, AdL una mega clausola

E’ straordinariamente felice a Napoli. Lo ha affermato lui stesso, Piotr Zielinski. E se qualcuno volesse “strapparlo” alla sua felicità, dovrebbe sborsare molto, moltissimo. 110 milioni. Eh, sì. Il rinnovo del centrocampista polacco con il Napoli c’è stato. Azzurro per ancora quattro anni, un qualcosa che assomiglia anche ad una scelta di vita. Di solito, queste notizie, le si apprendono grazie ad un cinguettio presidenziale, ma stavolta si è fatto addirittura meglio. Lo ha annunciato dal vivo il patron azzurro durante la conferenza di ieri a Castel di Sangro. Ingaggio da tre milioni e mezzo in su e blindatura dorata, un talento mostruoso che forse ha solo bisogno di rendersi conto della sua grandezza e di un briciola di continuità e di agire in una zona del campo che sente sua, che gli appartiene. Per intero.

Fonte: CdS