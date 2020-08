Si educa la difesa azzurra: per la cabina di regia c’è Matvienko

Dopo che Gabriel ha scelto di unirsi ai Gunners, la priorità in difesa, per gli azzurri, sembra quella di un profilo ben preciso. Occorre un calciatore che sappia impostare, preferibilmente mancino, dai piedi educati e che abbia doti da regista. A tali caratteristiche risponde presente il centrale dello Shakhtar, Mykola Matvienko, 24 anni, un affare non lontanissimo sulla base di circa 15 milioni. Ovviamente esistono anche le alternative ed altre soluzioni. Sokratis Papastathopoulos, che Gattuso già conosce per averci lavorato al Milan, o l’argentino del Feyenoord, Senesi.

CdS