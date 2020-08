Risultati alterni per il Napoli e la Fiorentina per la prima giornata di serie A femminile. Le azzurre di Geppino Marino sconfitte di misura a Bari, mentre netto successo delle viola per 4-0 contro l’Inter. Domenica si sfideranno in una gara interessante allo stadio Caduti di Brema di Barra alle ore 20,45, e verrà trasmessa da Sky

Fonte: Napoli femminile facebook