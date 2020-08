Schwoch: “Osimhen ha voglia di fare. Con Mertens…”

L’ex calciatore Stefan Schwoch intervenuto nel corso di Radio Marte parla dell’ attacco azzurro: “Il Napoli fa anche parte di allenamenti a porte chiuse, a Dimaro era impossibile, a Castel di Sangro c’è la possibilità e quindi Gattuso la sfrutta. C’è grande entusiasmo in Abruzzo da parte dei tifosi e lo stanno dimostrando. Osimhen è partito bene con il gol in allenamento, viene da un periodo forzato dopo 5-6 mesi di inattività per lo stop del campionato francese. E’ un giocatore riposato e con tanta voglia di fare. Il 4-2-3-1 potrebbe essere la soluzione ideale per far giocare assieme Mertens e Osimhen. Ieri Gattuso ha alternato il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Poi lo capiremo nelle prime amichevoli”.