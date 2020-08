L’altro grande obiettivo per la fascia sinistra resta Sergio Reguilon, esterno classe 1996 reduce dalla vittoria dell’Europa League con la maglia del Siviglia. Lo spagnolo, però, è di proprietà del Real Madrid, che comunque dovrebbe cederlo, avendo già in quel ruolo Marcelo e Mendy. Il Napoli, da qualche settimana, ha già un accordo di massima con il giocatore sull’ingaggio. Manca ancora l’intesa con il Real Madrid, che valuta Reguilòn tra i 20 e i 25 milioni. Fonte: Sky Sport