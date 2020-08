Napoli/Roma: si continua a discutere per provare il doppio colpo

Piacciono Under e Veretout, è ormai lapalissiano. Ed il Napoli, con la Roma, sta cercando di muoversi in tal senso. Le chiacchierate con i giallorossi sono legate anche al futuro di Milik che, però, pare intenzionato ad aspettare la Juventus. Intanto, su La Gazzetta dello Sport, si fa il punto sui discorsi tra gli azzurri e il club di Trigoria: “Le intenzioni non mancano, dunque, ma resta da convincere la Roma con la quale si sta lavorando ad una doppia operazione: insieme al centrocampista francese dovrebbe arrivare a Napoli anche Under. Il Napoli che sta nascendo avrà proprio nel centrocampo il reparto di maggiore intensità e che Giuntoli vuole render top con l’ingaggio di Veretout. Un acquisto che relegherebbe Demme e Lobotka in panchina e creerebbe qualche difficoltà a Gattuso nelle scelte. Ma l’abbondanza non è mai stato un problema per il tecnico”.