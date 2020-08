Napoli: Serve un ridimensionamento del monte ingaggi

Il fair play finanziario impone che gli stipendi non siano superiori al 70% del fatturato. E non è un caso che con la valigia in mano ci sia Koulibaly che pesa sul monte ingaggi quasi per 11,2 milioni di euro (lordi). Con l’arrivo di Ancelotti, il Napoli ha iniziato a pensare in grande. Troppo in grande. Da qui il salto in avanti degli stipendi che inesorabilmente ha superato quota 100 milioni. Ora serve un ridimensionamento. Koulibaly, ma anche Allan (4,1 milioni di euro lordi).

E infine Milik (4,6 milioni lordi). Senza dimenticare la partenza di Callejon che pure nell’ultima stagione «pesava» sulle finanze del club per 5,5 milioni di euro. Se queste partenze consentiranno di centrare l’obiettivo «quota 80» il vero colpo di magia del ds Giuntoli sarebbe quello di riuscire a dar via, con qualsiasi formula, Ghoulam: prima dell’infortunio aveva rinnovato e al momento guadagna 4,4 milioni lordi all’anno. Insomma, è evidente che l’aria che tira spinge verso una presa visione delle realtà.

D’altronde, che sia stata una decisione anche legata alla crisi economica legata al coronavirus lo dimostra il caso Maksimovic. Il serbo si è risentito perché quando in primavera la trattativa per il rinnovo con il Napoli è ripresa, il ds Giuntoli ha formalizzato una offerta più bassa rispetto a quella di gennaio. Spiegando, per l’appunto, che lo scenario economico era cambiato.

Il Napoli, giusto ricordarlo, dopo qualche tentennamento, ha deciso di non far pesare lo stop dei campionati sui calciatori che hanno ottenuto tutte le mensilità della stagione 19/20. Senza decurtazione. Nonostante in Lega calcio era stato previsto, ad aprile, un possibile taglio del 20 per cento delle buste paga. Con la partenza per Manchester di Koulibaly, resterebbe Lozano con i suoi 6,5 milioni lordi (beneficia dei vantaggi fiscali previsti dal decreto crescita del 2019) nel podio dei più pagati. Una classifica guidata dal capitano Insigne (8,5 milioni lordi). Fonte: Il Mattino