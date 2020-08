Montecalvo: “I tifosi vedono Pirlo come predestinato. Messi o Ronaldo entrambi non si può”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Il giornalista Gigi Moncalvo, intervenuto a Radio Punto Nuovo parla della vicenda Messi: “Se davvero l’Adidas spingesse la Juventus a prendere Messi, dovrebbe rinunciare a Cristiano Ronaldo, perché a quelle condizioni il portoghese non potrebbe più restare. O Messi o Ronaldo, entrambi non si può fare. E poi gli altri sponsor, che appartengono a casa Agnelli, non versano chissà quanto. La Jeep versa 5 milioni all’anno e son pochi, ma pochi davvero per operazioni del genere. La trattativa con Messi è esistita tra l’argentino e l’Inter. E allora non sapevi con certezza che avrebbe lasciato il Barcellona. Anzi. Adesso la situazione è completamente diversa: ha detto a tutto il mondo di volersene andare e tutto il mondo si sta muovendo di conseguenza. In questa campagna acquisti vedremo davvero chi ha i soldi e chi non. I grandi club stanno mettendo in vendita i prezzi pregiati e/o a fine ciclo. Suarez è uno di questi. In Serie A sarebbe titolare ovunque. Tornando al mercato della Juventus, Pirlo è completamente privo di difensori. E l’ambiente bianconero sta pompando tantissimo Pirlo, come fosse un predestinato, ma col cavolo! Se la Juventus non avesse avuto la botta di fortuna di averlo preso per l’U23, avrebbero chiesto a Buffon di sedersi sulla panchina della prima squadra. L’idea era quella. E poi si sta sopravvalutando lo spogliatoio. Sarri ha fatto bene, ma l’unico errore che ha commesso è stato andare sullo yacht di Ronaldo a presentarsi e ad accreditarsi. Ha inciso tanto nel rapporto con il resto della squadra”.