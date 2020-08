Longo: “Koulibaly vuole lasciare Napoli cerca nuovi stimoli”

Il giornalista Daniele Longo, su calciomercato.com, ha parlato del mercato azzurro: “Il Napoli ha già messo in programma almeno due cessioni eccellenti. La prima, in via di definizione, porterà Allan all’Everton di Ancelotti. La seconda vede protagonista quel Kalidou Koulibaly che a Napoli si è consacrato tra i migliori cinque difensori al mondo”. Koulibaly ha ancora un grande mercato nonostante una stagione, quella che si è conclusa da poco, non memorabile per l’ex Genk. Kalidou è molto legato al Napoli e a Napoli. Ma ha ormai preso una decisione: vuole lasciare il club azzurro alla ricerca di nuovi stimoli. E nel suo futuro c’è sempre di più il Manchester City. Una scelta ben precisa quella del difensore senegalese, ribadita anche alla società. Il Napoli, per Koulibaly, vuole settanta milioni. La cifra potrebbe scendere con l’inserimento di alcune contropartite. Agli azzurri piacciono Zinchenko ed Eric Garcia“.