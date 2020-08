La Uefa ci prova: “Supercoppa con i tifosi a Budapest”

Potrebbe essere il primo passo verso la normalità. Il prossimo 24 settembre, alla Puskas Aréna di Budapest, Bayern e Siviglia potrebbero giocare la finale della supercoppa Uefa con i tifosi allo stadio. (Si parla del 30% circa della capienza totale dello stadio, fate pure poco più di 20mila tifosi). Aleksander Ceferin, indubbiamente, ha coraggio. Ovvio che non basta metterlo nero su bianco per dire che si farà. Sarà la stessa Uefa, attraverso i suoi canali, a monitorare la situazione ed ha già avviato contatti con la Federcalcio ungherese per garantire la sicurezza di tutti i protagonisti di quella giornata, il protocollo che ha permesso alla Champions League e alla Europa League di essere portate a termine, verrà seguito in ogni singolo punto. «È stato importante dimostrare che il calcio può continuare in tempi difficili come questi, ma senza tifosi il calcio stesso ha perso un po’ del suo fascino. Speriamo di poter utilizzare la Supercoppa UEFA di Budapest per iniziare a vedere il ritorno dei tifosi alle nostre partite» ha detto Ceferin.

Fonte: CdS