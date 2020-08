Juventus: 170 milioni da tagliare, Higuain caso spinoso

Quei 170 milioni da abbattere: Higuain tra i più cari. E c’è anche da pagare una “rata” del 2019-20

Non ci passa nemmeno uno spillo, eppure bisogna fare spazio ad almeno quattro giocatori importanti con relativi stipendi. Questa Juve non è ancora completa, non lo è secondo Andrea Pirlo almeno, lo ha fatto capire chiaramente. Ma per accontentare il nuovo allenatore, è necessario vendere, svendere se necessario, rescindere se non ci sono altre soluzioni. Perché in questo momento, a busta paga ci sono ben 27 giocatori solo per quel che riguarda la prima squadra, per un totale di circa 143 milioni netti di stipendi senza tener conto dei proverbiali bonus che possono far lievitare ulteriormente il conteggio.

E poi ci sono da smaltire anche le quote congelate nella passata stagione dopo l’accordo sugli stipendi a inizio lockdown: erano quattro gli stipendi a cui aveva rinunciato la squadra, ma in caso di ripartenza e conclusione della stagione due mensilità e mezzo sarebbero poi state riversate nell’esercizio successivo.

Un calcolo che in questo momento vede incrementare la voce degli stipendi per la sola prima squadra fino a circa 170 milioni netti: un’enormità.

Staff tecnico. Senza dimenticare anche il peso che avranno gli ingaggi di due staff tecnici a libro paga, come nella passata stagione, per quanto Pirlo e soci incidano decisamente meno di quanto fatto da Max Allegri e il suo staff, oltre ovviamente a Maurizio Sarri e i suoi uomini. Fonte: CdS