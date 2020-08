Il Genoa riparte da Maran: arriva l’offerta per Llorente

Il Genoa sta cambiando pelle. Maran, neo tecnico, valuta variazioni sul tema. A partire dal modulo. In giornata il tecnico dovrebbe firmare il biennale che lo legherà al Grifone ed ha già effettuato qualche richiesta. Una riguarda l’attaccante del Napoli, Fernando Llorente. Scrive Tuttosport: “Il lavoro difficile sarà quello della dirigenza visto che dopo anni di 3-5-2 si passerà ad un nuovo modulo, il 4-3-1-2. Servirà un trequartista abile a lanciare gli attaccanti negli spazi e magari come vertice offensivo un elemento alla Pavoletti, per citare un giocatore che con Maran ha fatto molto bene a Cagliari, fino a quando gli infortuni non ne hanno bloccato l’ascesa. In tal senso, il Genoa ha presentato un’offerta per lo spagnolo Fernando Llorente richiesto anche dal Benevento, giocatore adatto in quel ruolo”.