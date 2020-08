Il Bari di Auteri potrebbe avere per la difesa Daniele Celiento

Il Bari per la prossima stagione non vuole sbagliare, vuole tornare in B, fosse possibile, senza passare dalla porta dei play-off, ma con il primo posto e per farlo vorrebbe puntare sul difensore ex Napoli Pimavera Daniele Celiento. Accordo con il ventiseienne, ma serve l’intesa con il Catanzaro e soprattutto cedere alcuni elementi della rosa. Sarebbe un colpo importante, visto che oltre al senso della posizione, sa anche fare gol, quindi caratteristiche che a mister Auteri fanno comodo.

Fonte: Corriere dello Sport