Giuntoli: “Osimhen? Abbiamo fatto un investimento perché crediamo in lui”

Il DS del Napoli Cristiano Giuntoli, presente alla conferenza, ha voluto dare una sua analisi sui due nuovi acquisti azzurri:

“Amir l’abbiamo visto dal vivo al Verona e ci colpì molto. Chiedemmo informazioni e venimmo a sapere che era conteso da altre squadre. Ci siamo mossi in anticipo e lo abbiamo preso. Per quel che riguarda Victor, lo conosco dai tempi del Mondiale Under 17, poi andò al Wolfsburg dove era un tantinello chiuso. Ha grandi qualità e appena abbiamo avuto l’opportunità abbiamo fatto questo investimento costoso perché crediamo fortemente in lui”