Giuntoli: “Sarà un mercato di attesa, non svendiamo nessuno”

IL MERCATO DI ATTESA

Cristiano Giuntoli è sul palco. Non capita spesso di vederlo in prima linea. Interviene spesso. «Non è facile sostituire uno come Callejon, non è detto che l’alternativa arrivi dal mercato». Ma ovvio che con il patron a due passi, tocchi a De Laurentiis mandare un avviso ai naviganti. «Vedo in giro troppi avvoltoi pronti a gettarsi a capofitto su di noi. Ma abbiamo una corazza impenetrabile e si sbeccheranno. Non cediamo a prezzo di saldo. Giusto che chi deve capire, lo capisca». Messaggio recapitato alla Juventus (per Milik), all’Everton (per Allan) e al Manchester City (per Koulibaly). Aggiunge: «Sarà un mercato di attesa. Se tiriamo le somme, in dodici mesi ho speso circa 300 milioni per nuovi giocatori. In campo, in questo momento, ci sono ben 36 giocatori ed è evidente che ci sono almeno 11 esuberi. Quindi non bisogna avere fretta». Fonte: Il Mattino