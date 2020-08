Adesso è ufficiale Rolando Maran è il nuovo allenatore del Genoa. Dopo l’ultima esperienza al Cagliari iniziata bene e finita male con l’esonero, il tecnico ritorna su una panchina di Serie A. Due anni non esaltanti dei Grifoni che hanno lottato per non retrocedere e con il nuovo tecnico vogliono rialzarsi in panchina.