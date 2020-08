Gattuso: “Io non ho paura di nulla. La casa del Napoli è la Champions”

La notte di Barcellona deve spingerci a crescere in personalità e gioco

Anche se siamo ancora nella stagione del gioco aperitivo, Rino Gattuso sembra proprio aver capito quale deve essere il mix giusto del suo mojito. Nessuno parla di scudetto, sembra distante anni luce l’estate di Dimaro con quei proclami poi finiti in un bidone e in un ammutinamento. Ecco il nuovo Napoli, pancia a terra, umiltà e tanta voglia di riscossa. «Io non ho paura di nulla, le responsabilità non mi spaventano, sono nato avendo sulle spalle delle responsabilità. La casa del Napoli è la Champions ed è lì che dobbiamo puntare a tornare», dice il tecnico azzurro che ha alle spalle la Coppa Italia che ancora luccica. Cita le bambole da pettinare, ricordando per qualche istante uno degli slogan preferiti dal suo predecessore, Ancelotti. Per il resto la distanza tra i due è siderale. E non solo per i metodi sul campo di allenamento. Fonte: Il Mattino