ESCLUSIVA- Primavera Napoli: un rifiuto e i possibili scenari

Primavera Napoli- Persiste lo stato di incertezza sulla ripartenza del calcio giovanile in casa partenopea. E intanto arriva una mazzata

Sembrava l’anno giusto per la ripartenza della Primavera del Napoli con la scelta da parte di Giuntoli di un nuovo D.S. (Aladino Valoti) e del nuovo allenatore (Giancarlo Riolfo) oltre alla volontà di investire davvero nella categoria giovanile più importante.

E invece, secondo quanto riportato da Iamnaples e confermato anche dalle nostre fonti, il tecnico ex Carpi avrebbe deciso di non accettare la panchina dei partenopei per accasarsi a Livorno.

Questa scelta potrebbe portare a rivalutare la posizione di Massimo Carnevale per affrontare un campionato più semplice a livello di Primavera.

La scelta avrebbe senso per due motivi:

– Mister Carnevale è un normalizzatore e uomo di fiducia del club, in grado di raddrizzare una stagione che sta partendo con fortissimi ostacoli e che meriterebbe la grande chance.

– Al 25 di agosto sarebbe più facile trovare un profilo con esperienza per Under 17 (Formisano ex Benevento?) che non un buon allenatore per la Primavera.

Staremo a vedere nelle prossime ore perché il tempo stringe e il club deve completare i suoi tasselli rapidamente.

Marco Lepore