Terzo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione 2020/21. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente lavoro di possesso palla e giochi di posizionamento tattico. Chiusura con mini torneo con 4 squadre a campo ridotto. Mario Rui ha svolto l’intera seduta in gruppo. Fabian Ruiz ha lasciato il campo anzitempo per una leggera lombalgia.

Fonte: SSC Napoli