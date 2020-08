Canovi: “Cavani è uno dei migliori marcatori del mondo, ecco dove può andare”

Il procuratore Alessandro Canovi ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito di alcune trattative di mercato: “Thiago Silva ha dimostrato di essere ancora forte. Non è sconosciuto l’interesse del Chelsea, può dargli delle garanzie economiche e delle ambizioni sportive. Thiago vuole vincere la Champions, la sua scelta andrà in quella direzione. Non voleva lasciare il PSG come non voleva lasciare il Milan, Tuchel vorrebbe la sua conferma, ma le parole del giocatore non lasciano spazio ad interpretazioni diverse dalla scelta del club di lasciarlo andare.

Cavani?

“Pensa di essere uno dei marcatori più forti del mondo, e ha ragione, ma ha alte richieste economiche e quindi si restringe di molto il campo delle opzioni, forse solo alla Premier e a poche altre strade”.



Barcellona?

“È ad un anno delle elezioni, alle quali Bartomeu non può candidarsi. Koeman può fare anche il triplete, ma per alcuni candidati non sarebbe comunque confermato. Tutto gira intorno a Messi: se va via è un cambio epocale, se resta bisogna vedere a quali condizioni. Il Barcellona è una grandissima incognita”.

Ibrahimovic?

“Pura pretattica contrattuale e economica, tipica di Raiola, che fa bene il suo lavoro. Ibra ha un orgoglio giustificatissimo dal suo status quo, vuole essere richiesto. Ibra avrà fatto delle richieste importanti, ora starà al Milan valutare”.