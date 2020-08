CALCIO FEMMINILE – Una promessa americana alla corte di Cincotta

Il calcio mercato entra nel vivo, con il campionato che è appena iniziato, ma le squadre si vogliono sempre più migliorare. Questa settimana potrebbe essere quella giusta per l’arrivo della calciatrice promettente americana Abigail Kim alla Fiorentina. Per il mister delle viola Antonio Cincotta, sarebbe un acquisto importante, appena arriverà dovrà stare in isolamento di 14 giorni, in pieno rispetto delle regole del Covid-19. La calciatrice americana si farà trovare pronta anche dopo gli impegni con la nazionale.

Fonte: tuttocalciofemminile.com