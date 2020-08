Allan, agli sgoccioli: distanza minima tra Napoli ed Everton

E’ davvero solo questione di giorni. La cessione di Allan all’ Everton è prevista a breve. Ballano circa due milioni di euro di differenza tra domanda ed offerta, praticamente nulla per il mercato calcistico. Ed il brasiliano si sta preparando all’ addio. Per farsi trovare pronto all’ appuntamento con il suo futuro e non compromettere la trattativa, preferisce non sforzarsi visto il fastidio ai tendini. Il Corriere dello Sport scrive: “La conferma è nell’assenza del brasiliano, che avverte fastidio ai tendini, e che preferisce non rischiare, per presentarsi all’Everton in perfette condizione e raggiante. Il lavoro è leggerissimo, in palestra, e non prevede né scatti e né partitelle per non imbattersi in qualche inutile imprevisto. La trattativa procede: la forbice si è ulteriormente ridotta: due milioni separano Allan da Ancelotti e il Napoli dall’Everton. E in casi del genere, ma anche a meno di clamorosissime sorprese, si è soliti sbilanciarsi: E’ fatta. Questione di giorni, poi ci sarà un tweet o una dichiarazione”.