Venerato: ” Veretout? La situazione potrebbe sbloccarsi solo in alcuni casi, ma ci vorrà tempo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il giornalista Ciro Venerato, ha parlato del mervato del Napoli: “Veretout? Credo che ci vorranno diversi giorni, se non settimane, per sbrogliare la matassa: la Roma ha bisogno di vendere ma non Veretout, il Napoli potrebbe farsi sotto se non ci fossero altre cessioni a centrocampo. Conterà anche la volontà del giocatore, capire se c’è un fuoco sotto la cenere, al momento non mi arriva un Veretout con la voglia di andare allo scontro con la Roma”.