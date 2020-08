SPORTITALIA – Il Napoli ha le idee chiare. Due difensori centrali e due esterni offensivi

Il Napoli aveva messo in preventivo che Gabriel accettasse l’Arsenal, non si strapperà i capelli per questo, anche perchè deve prima cedere e poi acquistare. Su tutti Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam e Allan. Sul mediano brasiliano è in vantaggio l’Everton e a meno di rilanci da altri club, tornerà da Ancelotti. Sul terzino sinistro franco-algerino c’è sempre il Wolverhampton. In entrata no a Tagliafico dell’Ajax e per i centrali occhio ai nomi di Matvienko, che può giocare anche come terzino sinistro e Papastapoulos dell’Arsenal. Infine si prenderanno due esterni d’attacco. Su Milik infine situazione bloccata visto che il Napoli non ha l’accordo con la Juventus e con la Roma stessa.

Fonte: alfredopedullà.com