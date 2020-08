Il Napoli alla finestra. Roma: Da risolvere le vicende legate a Dzeko e Veretout

ATTACCAMENTO

Qualche trattativa è stata aperta ma i calciatori sotto contratto non sono molto convinti di andarsene. Come direbbe Friedkin, parafrasando una famosa canzone dei Rem, «leaving Rome never easy»: non è mai facile lasciare Roma. E questo chiaramente complica il lavoro dei dirigenti, comunque impegnati a tempo pieno sul fronte uscite. Quanto al mercato in entrata, dopo l’ingaggio a parametro zero di Pedro, tutto dipende dalle partenze. Compreso il ritorno di Smalling che non può prescindere da una preventiva raccolta fondi. Oltre alla vicenda Dzeko, di cui leggete nella pagina a fronte, saranno i potenziali acquirenti a orientare il piano di rafforzamento della Roma: è evidente che a fronte dell’addio di un centrocampista, per esempio, Fonseca avrà un sostituto con le stesse caratteristiche. Se Veretout andrà al Napoli, Fienga è pronto a lanciare l’assalto alla Fiorentina per Castrovilli. Fonte: CdS