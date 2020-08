Ritiro azzurro con ombre e casi bollenti: da Milik ad Hysaj

In ritiro si lavora per cedere. Trattasi di parola d’ordine. Da gennaio ad oggi è stato speso, ora è il momento di sfoltire, prima di rimpinguare. Dalle cessioni dovrebbe venir fuori il regalo per Gattuso, ovvero Veretout. C’è intesa su tutto con il francese, ma per l’affondo occorre fargli spazio e trovare i soldi. Ieri altro contatto con la Roma: non è incedibile. Ma dipende anche da Milik che non si smuove e minaccia di andare via tra un anno a parametro zero. Ieri è spuntata anche una offerta per Lobotka del Benfica ma lo slovacco sarebbe restìo a spostarsi. In stand by il discorso con il Manchester City: se non va via Koulibaly, in difesa non arriva nessuno. Casi bollenti, quindi, da monitorare. Oltre a Milik, che vuole solo la Juve, anche Hysaj. Alle cifre che chiede, l’albanese rischia di restare con un pugno di mosche in mano. Gattuso, in questi giorni, proverà a convincerlo ad accettare il rinnovo. Come ha fatto con Mertens.

Il Mattino