Per Allan scende in campo sir Carlo Ancelotti in persona

Nonostante il mercato non finisca mai di stupire, Allan è un sicuro partente. Il brasiliano è atteso dalla Premier, per lui, stando a quanto si legge sulle pagine de Il Corriere dello Sport, è sceso in campo, direttamente, sir Carlo Ancelotti, per poter aprire una trattativa costruttiva con il calciatore. L’Everton è convinto di volere Allan, così come il Napoli è convinto di cederlo. La cifra di circa 40 milioni, richiesti che De Laurentiis, è stata ritoccata, ora però tocca all’Everton avvicinarsi ai 30 milioni cash voluti dal Napoli, aggiungendo i 5 di bonus per il cartellino del calciatore.