Osimhen protagonista in campo, ma anche nel “canto”

Il neo arrivato Osimhen, non solo si sta mettendo in luce con la maglia del Napoli, con gol e belle giocate, nel ritiro di Castel di Sangro, ma anche nel “canto”. Come ogni anno i nuovi arrivati, vengono coinvolti per esibirsi e l’ex del Lille aveva al posto del microfono, una bottiglia in mano. Questo quanto riportato sul profilo instragram di Malcuit. A seguire tocca a Rrahamani che canta “it’s my life”, tra l’altro tutti e due domani saranno presentati in conferenza al Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro

Fonte: corrieredellosport.it