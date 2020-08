Napoli, le amichevoli: da oggi possibile acquistare i biglietti

Primo giorno di ritiro, tutto è filato liscio. Pienone allo stadio Teofilo Patini che vede la sua capienza limitarsi da settemila a mille posti. Un’affluenza che è facile prevedere si ripeterà sempre. Tutti i giorni “mille fortunati” dovranno registrarsi su un’apposita piattaforma e prenotarsi per poter accedere allo stadio. Sul sito ufficiale della società sono presenti le regole da dover seguire ed osservare, soprattutto nei luoghi dove potrebbero registrasi assembramenti. Oggi, come comunicato, si partirà con la conferenza di presentazione del ritiro, poi allenamenti, otto, amichevoli (la prima venerdì 28, un triangolare con la rappresentativa locale e l’Aquila) ed una il 4 settembre contro il Teramo, in più uno spettacolo folkloristico. I biglietti, per le gare, da oggi saranno in vendita ed acquistabili su TicketOne.

Fonte: CdS