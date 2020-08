Napoli, arrivano i milioni provenienti dalla Champions

La Champions è l’obiettivo prioritario della prossima stagione. De Laurentiis è stato categorico. Per prestigio e per questioni economiche. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dall’ edizione appena giocata, il Napoli avrebbe guadagnato un bel po’ di milioni. Accedere alla fase a gironi è un risultato che…paga! Un tesoretto che può addirittura raddoppiare andando avanti nel torneo. Le cifre proposte dalla rosea non sono ufficiali ma hanno un margine di errore minimo rispetto a quelle reali per i club. Il Napoli, stando ai dati riportati dal quotidiano, sarebbe la seconda squadra italiana ad aver incassato di più. Gli azzurri infatti avrebbero portato a casa 70 milioni di euro, con solo la Juventus a fare di meglio (87 milioni). Per quanto riguarda le altre italiane, l’Atalanta avrebbe guadagnato 50 milioni mentre l’Inter 45, a cui vanno uniti per anche altri 20 milioni per la partecipazione all’Europa League di quest’anno.