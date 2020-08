Lyanco non è prioritario, ma c’è il sondaggio del Napoli

Nel Torino c’è una certa aria di smobilitazione ed il Napoli, come molte altre squadre, ha messo gli occhi in casa granata. A finire sull’ agenda del ds azzurro, Giuntoli, il difensore Lyanco. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il brasiliano avrebbe infatti le valigie pronte ed il club partenopeo avrebbe effettuato un sondaggio. Resta noto, comunque, che il Napoli stia valutando per il suo reparto arretrato, principalmente, altre piste. Lyanco è anche nel mirino dello Sporting Lisbona e del Bologna. Il brasiliano ha già lavorato con Mihajlovic e con i felsinei e sarebbe una soluzione ideale per la retroguardia del club.