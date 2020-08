Llorente: lo spagnolo “conteso” da due club di Serie A

Fernando Llorente, attaccante del Napoli, avrebbe attualmente molto mercato. Il calciatore spagnolo, seppure avendo trovato poco spazio nella squadra azzurra, avrebbe attirato l’interesse di almeno due squadre pronte a giocarsi la Serie A nella prossima stagione. Si tratta di Genoa e Benevento. Lo si legge sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio. I due club si starebbero sfidando per acquistare l’ex centravanti della Juventus. Dopo l’offerta ricevuta dalle due squadre, la palla passa proprio a Llorente per la decisione. Sembra evidente che lo spazio per lui a Napoli sia davvero risicato, per cui il suo futuro sarà lontano dalla squadra di Gattuso.