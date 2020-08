L’influencer, amica di Petagna, positiva al Covid 19

In Sardegna, durante questa estate particolare, focolai Covid. Al ritorno dalla Costa Smeralda anche il neo azzurro Andrea Petagna è risultato positivo e non è per questo partito per Castel di Sangro, sede del ritiro del Napoli. Con l’attaccante, nei locali dell’ isola, c’era pure, Nilufar Addati, ex tronista di «Uomini e donne» e influencer con oltre un milione di follower su Instagram, ed è stata contagiata anche lei dal Coronavirus. Nei giorni scorsi l’influencer di Pozzuoli, con origini iraniane, aveva smentito la notizia di una relazione con l’attaccante, diffusa da alcuni siti di gossip. «Da queste parti non c’è trippa per gatti e, oltretutto, vorrei essere libera di vivere la mia vita sociale in modo normale, come una ragazza di 20 anni, 22, tendo a presentarmi più giovane pardon. Considerando poi che è anche più inattiva degli standard. Lasciatemi in pace».

Adesso Nilufar, come Petagna, è in isolamento. Sui social ha scritto di aver avuto «febbre, un po’ di mal di testa simile alla sinusite» e di aver «perso il senso del gusto e dell’olfatto». Nilufar fa sapere che i suoi spostamenti «si sono limitati a tornare a casa, non sono mai più uscita, se non per effettuare prima il sierologico e poi il tampone. Passo 24 ore su 24 in camera mia. Mi passano il cibo e mangio da sola in camera». L’ex tronista assicura di «stare bene» ma confessa di avere «un po’ di amaro in bocca e dispiacere: non sono una frequentatrice di locali. Ho vissuto il periodo di lockdown con estrema serietà e consapevolezza e per un lungo periodo. Ma ho vissuto i miei 5 giorni di vacanza in Sardegna evidentemente con troppa spensieratezza».

Fonte: Il Mattino