Il mercato del Napoli al momento è bloccato per via delle cessioni, dove al momento non sono state fatte, come Allan e non solo. Una volta effettuate queste operazioni, si potrà procedere agli acquisti. Il club azzurro ha l’intesa totale con Veretout della Roma, la società giallorossa avrebbe anche considerato il mediano francese non incedibile. Ora però va sfoltita la rosa e racimolare un po’ di soldi, prima di affondare il colpo definitivo.

Fonte: Il Mattino