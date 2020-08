Il futuro di Leo Messi, mai come in questo momento è lontano dal Barcellona. Gli ultimi anni della squadra spagnola tra campionato e Champions League non sono stati dei migliori. Le conferme arrivano sia dall’Argentina che dalla Spagna, anche perchè Luis Surez, visto che non è nei piani del neo allenatore Koeman. La “Pulce” non è mai così distante dal Barcellona, Inter, Manchester City e Psg sono in attesa.

Fonte: tuttosport.com