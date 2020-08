Il Napoli era stato avvertito: Milik non spacca le partite

Chi ha giocatori buoni se li tiene. Se possibile. La Roma darà il sangue per non cedere proprio ora, con gli americani nuovi, Edin Dzeko, ma certo 5 milioni netti d’ingaggio moltiplicati per altri due anni sono duri da sostenere. Il Napoli non darà il sangue per tenersi Arkadiusz Milik, in gamba, non esattamente lo spaccapartite che si pensava (e chi lo conosceva bene aveva avvertito). Eppure resta uno che in una squadra ambiziosa in teoria avrebbe il suo posto. Funziona così il calcio d’emergenza che secondo uno studio della Deutsche Bank rischia di perdere per effetto dell’epidemia tra il 13% e il 30% delle sue risorse-. Fonte: Cds