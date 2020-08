Hysaj, respinta la richiesta di rinnovo: futuro in bilico

Il Napoli è in ritiro con diversi nodi da sciogliere. Uno di questi è quello relativo ad Elsed Hysaj. Il rapporto con il terzino albanese, ultimamente, appare più fragile del solito. Il futuro del giocatore, infatti, è in bilico, dopo l’ennesima richiesta, respinta, in sede di rinnovo. Il suo agente Giuffredi sta cercando di convincere l’albanese ad abbassare le pretese. Il Napoli aspetterà ancora qualche settimana. Ma poi dovrà prendere una decisione: di perdere a parametro zero il terzino il prossimo anno non ne ha intenzione. Peraltro, già identificato anche il suo erede: Faraoni del Verona. Oltre a lui i soliti, verrebbe da dire, esuberi da piazzare. nel caso specifico: Younes, Ounas, Llorente, Ghoulam, Malcuit e Ciciretti. Intanto, si va verso un ritorno da parte di Gaetano alla Cremonese, mentre Tutino, appare promesso alla Salernitana di Lotito.

Fonte: Il Mattino