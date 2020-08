Ghoulam/Wolverhampton, la trattativa continua: intercede Mendes

E’ risaputo che, dopo aver speso, da gennaio ad oggi, un bel po’ di milioni, la società azzurra si stia concentrando anche sulle cessioni. Una di queste riguarda il terzino Faouzi Ghoulam. Secondo il Corriere dello Sport di oggi continua la trattativa che potrebbe portarlo al Wolverhampton durante l’estate. Ghoulam si libererà a parametro zero tra due anni, ma sa che un suo impiego nel Napoli sarebbe alquanto difficile. Il club inglese vuole credere nel difensore algerino, in più il suo agente, Jorge Mendes ha voce in capitolo nel club. La transazione – secondo quanto spiega il giornale – è cominciata e avrà i suoi tempi. I contatti sarebbero frequenti, soprattutto per l’intenzione di trovare un accordo sulla buonuscita del calciatore.