Gattuso dovrà fare di necessità virtù: Le Nazionali incombono

Il calcio che verrà, tra un po’, non ammetterà distrazioni e sarà vietato persino tirare il fiato, perché mancherà il tempo per farlo. Castel di Sangro sa di Napoli e il Napoli sa (già) di Nazionale, con le pec che cominciano a scandire il ritmo del futuro, impossessandosene: Piotr Zielinski e Arkadisuz Milik hanno avviato il gran ballo di questa estate e per loro, rapidamente, è arrivata la convocazione per le sfide che la Polonia dovrà affrontare contro Olanda e Bosnia. Ma questo è un aperitivo, ovviamente, perché la posta elettronica prevede altri arrivi. In odor di Nazionale ci sono i soliti noti e Gattuso, come qualsiasi allenatore, sarà costretto a far di necessità virtù. Pure la prossima sarà una stagione (assai) particolare. Compressa tra una partita e l’altra, con pochissime ore per gli allenamenti e impegni che finiranno per accavallarsi. Meglio farci immediatamente l’abitudine, forse, e programmare secondo i ritmi del calcio moderno. Per ora va così.