Questo pomeriggio alle ore 17,00, allo stadio “Patini” di Castel di Sangro, il Napoli svolgerà la seconda seduta pomeridiana, per prepararsi al meglio per la prossima stagione. C’è grande curiosità per vedere all’opera ancora Osimhen, già a segno nella partitella di ieri e si valuteranno le condizioni di Mario Rui. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “T. Patini” di Castel di Sangro, Alessandro Sacco