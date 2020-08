RIVIVI IL LIVE – Conferenza stampa – Ultim’ora: “Fatto per il rinnovo di Zielinski”

16:00 – Termina la conferenza stampa.

15:55 – Gattuso: “L’anno prossimo? Dobbiamo tornare in Champions League, perché è la casa del Napoli”.

15:53 – Gattuso: “Da me non mi aspetto nulla, voglio dare il massimo per la squadra. Insigne, Fabian e Zielinski sono fondamentali e possono dare tanto. Bisogna essere lucidi”.

15:50 – Giuntoli: “Dopo 4 anni di allenatori che giocavano sempre con lo stesso modulo, abbiamo preso allenatori di carattere. Dobbiamo essere combattivi in tutte le partite”.

15:47 – Gattuso: “Mercato? Giocatori di carattere, il calciatore per restare deve dare il 100%, testa e cuore altrimenti si fa fatica. Noi non pettiniamo le bambole ma lavoriamo sodo. Voglio gente motivata in grado di alzare l’asticella settimana dopo settimana. Nelle 12 partite di campionato mi sono arrabbiato tantissimo”.

15:45 – Giuntoli: “Boga o Under per il dopo-Callejon? A livello universale Jose era unico. Gattuso dovrà dare spazio a giocatori come Politano, lui saprà trovare il modo giusto. Difendono meno ma spingono di più”.

15:43 – Aurelio De Laurentiis: “Futuro Koulibaly? La domanda dovreste farla a City, United e PSG perché loro hanno più possibilità economiche per poter agire”.

15:41 – Aurelio De Laurentiis: “Nel campionato 2019/2020 c’è stato un debito di 4 miliardi, sarà difficile poter agire. Gravina potrebbe anche organizzare un sorta di tavola rotonda per discutere i problemi”.

15:39 – Aurelio De Laurentiis: “Abruzzo come terra di occasione per il Napoli? Il triangolare del è un modo di tenere aperto il territorio. Straordinario per una terra che ha sofferto molto”.

15:37 – Aurelio De Laurentiis: “Col Covid-19 non ci ha capito niente nessuno. Io e Gravina volevamo ripartire a ottobre. Invece hanno riaperto discoteche, frontiere, lidi, eccetera. Non sarà semplice poter agire, basta vedere quello che sta succedendo in America”.

15:34 – Aurelio De Laurentiis: “Tra l’anno scorso, gennaio e adesso abbiamo speso 300 milioni. Abbiamo 35 giocatori, sarebbero 36 se ci fosse anche Petagna, fuori per il Covid-19. Dobbiamo sfoltire la rosa con 11 esuberi. Gattuso sta esaminando tutti i giocatori e poi valuterà chi è giusto impiegare e chi invece dovrà partire. Non faremo sconti a nessuno, non siamo avvoltoi. Abbiamo corazze impenetrabili. Non svenderemo i nostri pezzi da 90 e ci baseremo sul valore del mercato. Faremo un mercato di attesa”.

15:30 – Gattuso: “Per 45 giorni si è giocato un altro sport. La cosa più importante è che l’anno prossimo dovremo fare meno danni possibili. La differenza la faranno lo staff medico e tecnico. C’è stato poco riposo e tra 4-5 giorni partiranno i calciatori con le nazionali e questo non è un vantaggio per me e per il resto della squadra”.

15:28 – Giuntoli: “Mercato? Non è ancora iniziato. I club si stanno leccando le ferite del post Covid-19. Da settembre ci auguriamo di poter fare qualcosa di importante”.

15:27 – Gattuso: “Osimhen? Oggi la squadra è molto forte e competitiva. Senza tifosi non è la stessa cosa. Sono contento di quello che sta facendo la società, quello che mi piace è allenare”.

15:25 – Aurelio De Laurentis: “Futuro? Giocare ogni 3 giorni, con gli stadi chiusi rischia di essere un non calcio. Sembriamo attori affittati per recitare una commedia. E questa commedia chi l’ha scritta Ceferin? Noi lavoriamo per lui o lui lavora per noi? Il calcio europeo deve sfasciare tutto per rispettare le sue date europee? Quello che non ha capito Ceferi è che ci vuole un grande rispetto per i tifosi”.

15:24 – Aurelio De Laurentis: “Sono un uomo di spettacolo, per quanto riguarda il cambio del format del campionato riguarda la Federcalcio. Dopo il 31 agosto ne sentiremo parlare. Non bisogna cogliere le novità come se fossero un male, ma un qualcosa di innovativo. Aggiustano il tiro”.

15:22 – Aurelio De Laurentis: “Il Presidente Regione Abruzzo e il sindaco hanno mantenuto le promesse e a hanno fatto un grande lavoro, cose che da altre parti è difficile fare. La Regione ha dato un segnale importante riguardo i tifosi per assistere agli allenamenti e per poter vedere le partite. Non è escluso che nei prossimi giorni possa aumentare il numero dei tifosi per concerti e impianti”.

15.20 – Edo De Laurentiis: “Finalmente vediamo i tifosi seguire gli allenamenti. Le strutture sono di altissimo livello, questione di cultura e spessore, hanno reso l’Abruzzo all’altezza”.

15:18 – Giuntoli: “Contento dell’accoglienza dei tifosi azzurri. Non è semplice spostare una tifosa come la nostra. Strutture di altissimo livello e grande disponibilità da parte di tutti. Vogliamo stringere una forte e duratura collaborazione”.

15:16 – Gattuso: “4-0 con l’Under 21 contro la Scozia? “Me lo ricordo bene. Sorpreso di vedere così tanti tifosi azzurri da ieri. Tanto calore e passione per la squadra. Io sono nato con responsabilità, non bisogna avere paura”.

15:12 – Marsilio: “Felici di accogliere così tanti tifosi a Castel di Sangro nonostante il Covid-19. Non solo italiani ma anche tanti stranieri sul nostro territori. L’anno scorso sono stato a Dimaro e gli abruzzesi guardavano quelle immagini con invidia, adesso invece con grande piacere. L‘Abruzzo si sta dimostrando una regione all’altezza e può ospitare una delle squadre più importanti del mondo. Ringrazio il ministro della salute per il protocollo che ha permesso la migliore organizzazione possibile per l’evento. L’accordo è di 6 anni, rinnovabili (quindi 12) per essere la seconda casa del Napoli”.

15:08 – Caruso: “Il Napoli è il padrone di casa a Castel di Sangro. E’ una realtà che si sta consacrando. Consentiamo a Gattuso che tanti anni è rimasto qui siamo contenti che sia tornato come Zambrotta e Ambrosini: i grandi campioni del passato. Siamo felici di organizzare questo evento a tinte azzurre. L’Abruzzo sarà presente a tutte le partite del Napoli, in casa e fuori. Siamo molto contenti di essere ospiti di un club così importante”.

15:04 – Sono appena arrivati in conferenza stampa mister, Gattuso, Aurelio De Laurentiis, il figlio Edo, il ds Giuntoli, il presidente della Regione Abruzzo Marsilio e il sindaco di Castel di Sangro Caruso.

Quest’oggi alle ore 15,00, presso il Palazzetto dello Sport, ci saranno gli interventi del mister del Napoli Gennaro Gattuso, il presidente De Laurentiis, il Sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso e il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Si parlerà della prossima stagione agonistica e del programma del ritiro di Castel di Sangro.

Dal nostro inviato dal Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro, Alessandro Sacco