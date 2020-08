De Laurentiis: “Inutile spendere soldi se ci fanno giocare a porte chiuse!”

LA PRIMA DI DE LAURENTIIS

Nel finale dell’allenamento, puntuale come a Dimaro arriva De Laurentiis. Resta a bordo campo per un po’ di minuti prima di andar via col sindaco. Poi parla a Kiss Kiss: «È una atmosfera straordinaria, disciplinata, una organizzazione perfetta del sindaco, ho visto tribune vuote spero che ci diano la possibilità di portare più tifosi – dice De Laurentiis – ad assistere agli allenamenti». Il presidente parla della stagione: «Inutile che spendiamo soldi e ci rafforziamo se poi ci fanno giocare a porte chiuse! I campionati europei ci costringono a distruggere le squadre facendo tre partite a settimana, vedrete quanti menischi saltano. Nessuno alza ma la voce, la Uefa ha da perdere». Infine sulla sfida Pirlo-Gattuso: «Abbiamo anche un Inter che si è rafforzata, la Roma con una nuova proprietà, la Fiorentina al secondo anno cercherà di fare meglio». Oggi doppia seduta. Quella del mattino a porte chiuse. Un inedito. A Dimaro non succedeva mai. Fonte: Il Mattino