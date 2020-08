De Laurentiis: “Chiedo ai tifosi di stare vicino e sostenere Osimhen”

Durante l’allenamento ha raggiunto la squadra anche il presidente De Laurentiis, che ha parlato alla radio ufficiale del Napoli lodando il lavoro di Gattuso e dando qualche indicazione di mercato: “Complimenti a Rino per come – sin da questo primo allenamento – ha fatto faticare i calciatori. Chiedo ai tifosi di stare vicino e sostenere Osimhen. Non gioca da mesi e ha bisogno di riacquistare abitudine al gioco. Inutile spendere i soldi per rafforzarci se ci fanno giocare a porte chiuse. Non devo distruggere la squadra perché ci sono gli Europei”. Fonte: Sky Sport