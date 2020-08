Castel di Sangro: Insigne subito in forma, problema per Mario Rui

Dopo l’arrivo in tarda mattinata nella cittadina abruzzese, il Napoli è sceso in campo per una sessione pomeridiana, cominciato attorno 17.00. E’ subito parso molto in forma Lorenzo Insigne, mentre la prima rete in assoluto è stata siglata dal macedone Elmas, proprio su assist di Insigne. Come detto tanti applausi soprattutto per il nuovo acquisto, Victor Osimhen, ma anche per Ciciretti, autore di un grande gol col suo mancino. Subito un problema, invece, per Mario Rui, uscito dal campo per un trauma a un ginocchio. Indicazioni più precise arriveranno dal primo dei due test amichevoli che sarà giocato dagli azzurri: il triangolare con i dilettanti de L’Aquila e del Castel di Sangro il prossimo venerdì pomeriggio. Fonte: Sky Sport