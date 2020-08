CALCIO FEMMINILE – Rottura del legamento crociato per Claudia Ferrato

Il Sassuolo pareggia in casa contro l’A.s. Roma, una delle candidate ai primi posti, ma ha ricevuto dall’infermeria una brutta notizia. L’attaccante Claudia Ferrato ha subito la rottura del legamento crociato nel corso della sfida contro le giallorosse. Per mister Piovani non ci voleva, anche per una calciatrice che voleva dimostrare tutta la sua forza in una piazza così importante. Le parole della punta neroverde: “E’ solo uno step per il mio percorso di crescita. E’ solo una battaglia, anzi in questo caso una “crociata”. Nel frattempo mi godo questo squadrone”.

Fonte: Pierfrancesco Modica tuttocalciofemminile.com